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^200 مثال: غزة العزة

الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

غزة- الرسالة نت

تتأثر البلاد اليوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا، وتسقط بمشيئة الله زخات من الامطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

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