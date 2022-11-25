بث مباشر مجاني ومفتوح قناة الهوية، قناة الهوية اليمنية بث مباشر دون تشفير مشاهدة مباريات كأس العالم قناة الهوية اليمنية،

قناة الهوية الحوثية تبث مباريات مونديال قطر 2022 | تردد قناة / 11096 نايل سات قناة يمنية تكسر كل القيود وتبث مباريات المونديال بالمجان بدون أي تشفير وتعليق عربي.

وقد فاجأت قناة الهوية المشاهدين ببث جميع مباريات كأس العالم مباشرة وبتعليق عربي، حيث من اليوم تبث القناة مباريات مشفرة ومفتوحة عبر قناتها دون أي تشفير أو قيود أو احتكار.

بث مباشر مجاني ومفتوح قناة الهوية

وتمنح قناة الهوية اليمنيين فرصة مشاهدة مباريات المونديال التي تقام في قطر، عبر قناة الهوية.

وتفاعل عدد كبير من اليمنيين بنشر اخبار تفيد بان القناة ستبث مباريات مونديال 2022 بتعليق مفتوح ومباشر وعربي.

تردد قناة الهوية اليمنية

تردد قناة الهوية على النايل سات

يمكنك الآن تحميل تردد قناة الهوية اليمنية 2022 HD التي تبث على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022، من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الهوية 2022

تردد قناة الهوية الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الهوية اليمنية الجديدة: 11099.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الهوية HD

قناة الهوية مباشر

تردد قناة الهوية اليمنية 2022: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.