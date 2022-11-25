فوز قاتل لإيران على ويلز يشتت حسابات المجموعة الثانية

أنعش منتخب إيران آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه القاتل والمثير (2-0) على منتخب ويلز، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة.

ورفع الفوز رصيد إيران عند 3 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي رصيد ويلز عند نقطة واحدة، بانتظار مواجهة الليلة بين أمريكا وإنجلترا في نفس المجموعة.

ولعب ويلز منقوص العدد بعد طرد هينيسي واين حارس ويلز للطرد في الدقيقة 86 بعد تدخل عنيف على أحد مهاجمي إيران.

وسجل هدفي إيران عن طريق روزبه جشمي (98) ورامين رضيان (100)، دون أن يتمكن ويلز من تفادي الخسارة والخفاظ على حظوظه في التأهل.