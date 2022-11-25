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روابط يلا شوت.. بث مباشر الأن مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022

روابط يلا شوت.. بث مباشر الأن مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022
روابط يلا شوت.. بث مباشر الأن مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022

فلسطين- الرسالة نت

روابط يلا شوت.. بث مباشر الأن مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022، مشاهدة مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بث مباشر في كأس العالم  مونديال قطر 2022، حيث تحظى مباراة إنجلترا وأميركا باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، كما ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق صافرة مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

روابط يلا شوت.. بث مباشر الأن مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022، نستعرض هنا بث مباشر لـ مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022، وجدول مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم.

روابط يلا شوت.. بث مباشر الأن مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا

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تنطلق مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الإمريكية، اليوم الجمعة، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ارض معلب البيت.

حكم مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الإمريكية

‏أسندت لجنة الفيفا في بطولة كأس العالم بقطر 2022 إدارة مباراة منتخب إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية إلى الحكم الدولي الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، وخورخي أوريجو مساعد أول، وتوليو مورينو مساعد ثان، ويوشيمي يامشيتا حكما رابعًا.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد الولايات المتحدة الأمريكية

ويأتي تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2022 على النحو التالي:

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تشكيل منتخب انجلترا المتوقع ضد منتخب أمريكا في كأس العالم 2022

حارس المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كيران تريبييه، وستونز، وهاري ماجواير، وشاو.

خط الوسط: ديكلاين رايس، وجاد بيلينجهام، وماونت.

الهجوم: ساكا، ورحيم سترلينج، وهاري كين.

تشكيل منتخب أمريكا المتوقع ضد منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022

حارس المرمى: مات تيرنر.

الدفاع: دراندر يادلين، ووكر زيمرمان، وسيرجينو ديست، وآرون لونج.

الوسط: كيلين أكوستا، وستون مكيني، وتايلر أدامس.

الهجوم: جيوفاني رينا، كريستيان بوليسيتش، جوش سارجنيت.

لمشاهدة 

القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2022

من الأخبار السارة لعشاق كرة القدم ومتابعي كأس العالم في قطر، أن قنوات بين سبورتس أعلنت بث 22 مباراة رئيسية من مباريات كأس العالم 2022، حيث تمتلك حقوق النقل المباشر لجميع مباريات وفاعليات المونديال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذاع مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم على قناة الكأس القطرية وبين سبورتس، كما يوفر «المصري اليوم» لزواره خدمة البث المباشر لمباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية فور بدء انطلاق صافرة البداية.

تردد قنوات «بي إن سبورتس» الناقلة لـ مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2022 على النايل سات

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قنوات «بي إن سبورتس» الناقلة لـ مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2022 على عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لـ مباراة إنجلترا ضد أمريكا على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لـ مباراة إنجلترا ضد أمريكا على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لـ مباراة إنجلترا ضد أمريكا على سهيل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272438

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