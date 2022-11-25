طقس فلسطين..تعرف على الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة

تتأثر فلسطين منذ ساعات الفجر الأولى بمنخفض جوي كان مميزاً وقوياً من حيث التأثير في بعض المناطق وفاق التوقعات وكان باهتاً في مناطق أخرى ودون التوقعات أيضاً.

ففي حين تميزت المناطق الجتوبية من يافا وشمالها وجنوبها بكميات كبيرة فاقت الستين مليمتراً في مناطق الرملة واللد وأسدود وقيسارية في شمال مدينة يافا وكذلك مناطق جنين وطوباس وبعض مناطق طولكرم إضافة الى القدس وشمال وغرب بيت لحم بكميات فاقت الثلاثين مليمتراً... كانت مناطق نابلس وقلقليلية ورام الله وقطاع غزة ومنطقة الخليل تسجل كميات ضئيلة نسبياً.

ومن المتوقع ان تبقى البلاد تتأثر خلال 24 ساعة القادمة بتيارات هوائية باردة ورطبة تعمل على تشكل السحب الماطرة في عرض البحر الأبيض المتوسط وقبالة السواحل الفلسطينية. ولذلك من المتوقع أن تبقى الفرصة سانحة لتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع أن تهبط درجات الحرارة بشكل إضافي في ساعات الليل والفجر الباكر من يوم غد مع نشاط واضح في سرعة الرياح.

ويوم غد السبت يبقى الجو بارداً وماطراً على فترات خاصة في النصف الأول من اليوم ، ومن المتوقع أن تضعف فرصة الأمطار بشكل واضح في ساعات المساء على أن تتوقف في ساعات الليل والفجر الباكر من يوم الغد السبت بمشيئة الله تعالى.

ويوم الأحد يستقر الجو على هيئته الباردة . ويبقى الجو غائماً جزئياً نهاراً . وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات مئوية. مع المساء والليل والفجر والصباح الباكر تضاف برودة إضافية ولا بد من الجاكيتات الدافئة.