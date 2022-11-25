26 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الثامنية وأربعين ساعة الماضية، وتم تسجيل 26 عملية استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتنوعت عمليات المقاومة ما بين إطلاق نار، وعبوات ناسفة، وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبات مستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عمليتي إطلاق نار، وإلقاء عبوة ناسفة، وأربع زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وثلاث عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين تخللها تحطيم مركبتي مستوطنين.

كما شهدت عمليات المقاومة 14 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأسفرت أعمال المقاومة عن وقوع إصابتين، في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال.

وفي التفاصيل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان والطور بالقدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة وإلقاء مفرقعات نارية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة بيت ايل برام الله، ما أسفر عن إصابة مستوطن جراء رشقة بالحجارة.

كما جرى تحطيم مركبات مستوطنين قرب مستوطنة عطيرت، إضافة إلى القاء حجارة أدت لإصابة أحد المستوطنين.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال داخل جامعة حضوري، وتم رشق جنود الاحتلال المقتحمين للجامعة بالحجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عن حاجز الحلمة بجنين، الى جانب استهدافهم بعبوة ناسفة.

واندلعت مواجهات في بيت لحم وبيتا وحوارة بمدينة نابلس، تخللها إلقاء حجارة وتصدي لاعتداءت المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة عزون بمدينة قلقيلية، إضافة لاندلاع مواجهات في عزوم وكفر قدوم بالمدينة، ومخيم عقبة حبر بأريحا.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، في بيت أمر وباب الزاوية وبلدة حلحول بمحافظة الخليل، تخللها إلقاء زجاجات حارقة صوب جيش الاحتلال وآلياته العسكرية.

وفي مجمل عمليات المقاومة النوعية، أصيب مستوطن بالحجارة وتحطيم مركبته قرب مستوطنة بيت ايل، إلى جانب إصابة مستوطن بالحجارة قرب مستوطنة عطيرت في رام الله.

واستهدفت الزجاجات الحارقة سيارة للمستوطنين وسيارة عسكرية لجيش الاحتلال في حوارة، وموقع عسكري في حلحول.