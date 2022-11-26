مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر كأس العالم مونديال قطر 2022 تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم السبت 26 نوفمبر، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعتين الثالثة والرابعة، في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب التونسي مع نظيره الاسترالي مونديال قطر 2022

فيما يواجه المنتخب السعودي مع نظيره البولندي في مونديال قطر 2022، والتي تضم، والتى تضم بجانبهما منتخبي فرنسا والدنمارك.

فيما يلتقى منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب المكسيك، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة تونس واستراليا اليوم السبت في تمام الساعة 12 ظهرا – ملعب الجنوب –.

تنطلق مباراة السعودية وبولندا اليوم السبت في تمام الساعة 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية - .

تنطلق مباراة فرنسا والدنمارك اليوم السبت في تمام الساعة 6 مساء – ملعب 974 – .

تنطلق مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم السبت في تمام الساعة 9 مساء – ملعب لوسيل – .

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مونديال قطر 2022:

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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