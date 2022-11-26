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مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا كأس العالم مونديال قطر 2022, القنوات الناقلة مجانا

مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا كأس العالم مونديال قطر 2022, القنوات الناقلة مجانا
مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا كأس العالم مونديال قطر 2022, القنوات الناقلة مجانا

الدوحة - الرسالة نت

مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا كأس العالم مونديال قطر 2022, القنوات الناقلة مجانا يترقب العالم غدًا السبت 26 نوفمبر، مباراة السعودية ضد بولندا كأس العالم قطر 2022،  ليستعد مشجعين وعشاق الكرة للمباراة التي تجمع بين المنتخب السعودي ضد المنتخب البولنداي، وتقام  في ملعب المدينة التعليمية، لا سيما بعد فوز السعودية على المنتخب الأرجنتيني.

موعد مباراة السعودية ضد بولندا

تنطلق غدًا السبت 26 نوفمبر، إحدى مباريات كأس العالم قطر 2022 التي تهم العالم، ومن المقرر أن يلتقي غدًا في مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022، داخل ملعب المدينة التعليمية، في دولة قطر، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المفترض أن تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية ضد بولندا، في تمام الساعة3 عصرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد بولندا مجانا

يبحث الآلاف من مشجعي السعودية وبولندا عن القنوات التي تعرض مباريات مونديال قطر 2022.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

ولمشاهدة ميع مباريات كأس العالم تابع البث المباشر من هـنـــــــــــا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272449

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