شاهد الآن بث مباشر السعودية وبولندا كأس العالم بقطر 2022 يلا شوت.. تبدأ أحداث المباراة الحاسمة بالنسبة للمنتخب السعودي، حيث أن فوزه في هذه المباراة يعتبر بطاقة عبور تاريخي وتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم بقطر.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على منتخب الأرجنتين المدجج بالنجوم العالميين، بنتيجة 2-1، حيث قالت الفيفا إنها أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم.

وتضم مجموعة السعودية كل من (الأرجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية)، وحتى اللحظة تتصدر السعودية المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تملك بولندا والمسكيك نقطة واحدة، وتقبع الأرجنتين في المركز الأخير برصيد 0 نقطة.

ملحمة ، مرجلة ، مفخرة ، لحظة تاريخية استثنائية عربية سعودية في كؤوس العالم أكدوا فيها أن الكل يحلم والأخضر وحده من يفعلها 💚🇸🇦 مبرووووووووك 👏🏻#الارجنتين_السعودية pic.twitter.com/llvrl7D3pd — فارس عوض (@farisf9) November 22, 2022

مباشر السعودية وبولندا

وتبث مباراة السعودية وبولندا، على القنوات المشفرة والتي يحتاج من يشاهدها إلى اشتراك، لذا يحبث الميلايين عن مشاهدتها عبر الانترنت من خلا خدمة البث المباشر.

في الرسالة نت نضع لكم رابط بث مباشر وسريع للمباراة، لتتمكنوا من مشاهدها بجودة عالية.

لمشاهدة مباراة بولندا والسعودية إضغط هنا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا بث مباشر

وتنقل المباراة حصرًا على قناتي بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكأس ماكس القطريتين حيث أنهما حازتا على حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت قطر في وقت سابق أنها ستبث قرابة الـ 22 مباراة مجانًا على القنوات المفتوحة، لتتوفر مشاهدتها أمام الجماهير العريضة.

وفي ذات الوقت أعلنت عدد من القنوات أنها سبتث كأس العالم بالمجان ليشاهدها من يرغب مجانًا.. إليك أبرز القنوات الناقلة لكأس العالم مجانًا:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

اقرأ المزيد: تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

وبدأت أحداث كأس العالم في قطر رسميًا يوم الأحد الماضي، بينما تستمر المبارايات حتى الوصول إلى النهائي في تاريخ 18/12/2022.

ووفرت قطر كل ما يلزم لهذه البطولة، وحضرت ستضافة تليق بحجمها، ويرى مختصون ومتابعون أنها أفضل نسخة كأس العالم في التاريخ.