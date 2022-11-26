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مباريات اليوم السبت في مونديال قطر كأس العالم 2022

مباريات اليوم السبت في مونديال قطر كأس العالم 2022
مباريات اليوم السبت في مونديال قطر كأس العالم 2022

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تجرى اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وستفتتح مباريات اليوم بلقاء منتخب تونس أمام أستراليا، بعدها ستلعب بولندا أمام السعودية، ثم فرنسا أمام الدانمارك، وستختتم المباريات بمواجهة الأرجنتين والمكسيك.

وفي الجولة الأولى، فازت السعودية على الأرجنتين (2-1)، وتعادلت تونس مع الدانمارك (0-0)، كما تعادلت بولندا أمام المكسيك (0-0)، وفازت فرنسا على أستراليا بالنتيجة 4-1.

مباريات اليوم بتوقيت القدس:

12:00 تونس – أستراليا (استاد الجنوب).

15:00 بولندا – السعودية (استاد المدينة التعليمية).

18:00 فرنسا – الدانمارك (استاد 974).

21:00 الأرجنتين – المكسيك (استاد لوسيل).

جدول مباريات اليوم السبت في كأس العالم

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272474

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