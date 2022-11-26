القبض على مشتبه به في محاولة سرقة صراف آلي في رام الله

قبضت الشرطة في رام الله، اليوم السبت، على المشتبه به في محاولة سرقة الصراف الآلي التابع لأحد البنوك هناك.

وأوضحت الشرطة، أنها أحبطت فجر اليوم محاولة لسرقة صراف آلي لأحد البنوك في شارع القدس في المحافظة.

وأضافت، انه وبعد تلقي غرفة عمليات شرطة المحافظة لبلاغ يفيد وجود شخص يحاول تكسير صراف آلي لاحد البنوك، تم تحريك دورية على الفور للمكان، وقبل وصول الدوريات لاذ الشخص بالفرار، وبعد المتابعة والتحري من قبل إدارة المباحث العامة والأدلة الجنائية في الشرطة تم القبض على المشتبه فيه، بالإضافة إلى ضبط الأدوات التي استخدمها في محاولة السرقة وبسماع أقواله أفاد بقيامة بمحاولة سرقة الصراف الآلي، واعترف بسرقة منزل شقيقه بالأمس.

وأكدت الشرطة أن العمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيه، لإحالته لجهة الاختصاص.