بطاقة التموين 2022.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين، سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين بإضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج، وذلك للتسهيل عليهم، ولتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك ضمن الخدمات الجديدة التي طرحتها وزارة التموين من خلال بطاقة التموين.

بطاقة التموين 2022.. إضافة الزوجة على بطاقة التموين

كما قدمت وزارة التموين ضمن خدماتها فصل الزوجة من على بطاقة تموين أسرتها وانتقالها وإضافتها على بطاقة تموين زوجها، وذلك وفق عدة شروط أهمها أن تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني ، وتحصل على تموين شهري من خلال بطاقة تموين.

وأن يكون الزوج حامًلا لبطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة.

ويقدم لكم موقع الرسالة نت الاخباري خطوات فصل الزوجة عن بطاقة تموين أسرتها وإضافتها إلى بطاقة زوجها، ذلك عبر التقدم للمكتب التمويني بالأسباب الاجتماعية للفصل من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة والضم لبطاقة أخرى، التي تتمثل في الزواج وتتضمن الأوراق الرسمية.

أوراق بطاقة التموين

خطوات الأوراق المطلوب تقديمها لبطاقة التموين

1- صورة من بطاقة التموين والد الزوجة.

2- صورة بطاقة التموين باسم الزوج.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

4- صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

كما تتيح وزارة التموين والتجارة والداخلية، إمكانية الفصل الإلكتروني للزوجة من على بطاقة تموين أهلها وإضافتها إلى بطاقة تموين زوجها، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية ، وذلك من خلال بعض الخطوات ومنها.

خدمات بطاقة التموين

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

1-يجب على الحامل بطاقة التموين ألا تنطبق شروط الاستبعاد من التموين.

2-يجب أن يكون المواطن عضوًا في بطاقة التموين وألا يكون رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

3- اضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

4-اتباع طلب خطوات الفصل عن بطاقة التموين وتدوين البيانات الشخصية من خلال بوابة مصر الرقمية.

إضافة أفراد في بطاقة التموين

سبق أن أعلنت وزارة التموين عن إتاحة فرصة للمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني «بوابة مصر الرقمية»، لإضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين ، وذلك من خلال عدة خطوات.

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا.

2- تسجيل رقم الهاتف والرقم القومي.

3- الحصول على بيانات الرقم السري.

4- اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.