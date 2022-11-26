الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بطاقة التموين 2022.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

بطاقة التموين 2022.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين
بطاقة التموين 2022.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

القاهرة- الرسالة نت

بطاقة التموين 2022.. خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين، سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين بإضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج، وذلك للتسهيل عليهم، ولتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك ضمن الخدمات الجديدة التي طرحتها وزارة التموين من خلال بطاقة التموين.

بطاقة التموين 2022.. إضافة الزوجة على بطاقة التموين

كما قدمت وزارة التموين ضمن خدماتها فصل الزوجة من على بطاقة تموين أسرتها وانتقالها وإضافتها على بطاقة تموين زوجها، وذلك وفق عدة شروط أهمها أن تكون فردًا مقيدًا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري من خلال بطاقة تموين.

وأن يكون الزوج حامًلا لبطاقة تموين باسمه فيما يعرف بـ إضافة الزوجة المستحقة.

ويقدم لكم موقع الرسالة نت الاخباري خطوات فصل الزوجة عن بطاقة تموين أسرتها وإضافتها إلى بطاقة زوجها، ذلك عبر التقدم للمكتب التمويني بالأسباب الاجتماعية للفصل من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة والضم لبطاقة أخرى، التي تتمثل في الزواج وتتضمن الأوراق الرسمية.

أوراق بطاقة التموين

خطوات الأوراق المطلوب تقديمها لبطاقة التموين

1- صورة من بطاقة التموين والد الزوجة.

2- صورة بطاقة التموين باسم الزوج.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

4- صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

كما تتيح وزارة التموين والتجارة والداخلية، إمكانية الفصل الإلكتروني للزوجة من على بطاقة تموين أهلها وإضافتها إلى بطاقة تموين زوجها، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال بعض الخطوات ومنها.

خدمات بطاقة التموين

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

1-يجب على الحامل بطاقة التموين ألا تنطبق شروط الاستبعاد من التموين.

2-يجب أن يكون المواطن عضوًا في بطاقة التموين وألا يكون رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

3- اضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

4-اتباع طلب خطوات الفصل عن بطاقة التموين وتدوين البيانات الشخصية من خلال بوابة مصر الرقمية.

إضافة أفراد في بطاقة التموين

سبق أن أعلنت وزارة التموين عن إتاحة فرصة للمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني «بوابة مصر الرقمية»، لإضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين، وذلك من خلال عدة خطوات.

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنا.

2- تسجيل رقم الهاتف والرقم القومي.

3- الحصول على بيانات الرقم السري.

4- اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272490

كلمات مفتاحية

مصر التموين إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022، الرابط والخطوات إضافة المواليد الجدد بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين وزارة التموين المصرية وزير التموين وزير التموين الدكتور على المصيلحي بوابة مصر الرقمية موقع بوابة مصر الرقمية رابط بوابة مصر الرقمية رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 إضافة المواليد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 بوابة مصر الرقمية 2022 وزارة التموين بطاقة التموين 2022 إضافة المواليد لبطاقة التموين مصر الرقمية بطاقات التموين خدمات بطاقات التموين زيادة التموين زيادة دعم التموين خدمات بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين 2022 استعلام بطاقة التموين - مصر الرقمية استعلام بطاقة التموين دعم مصر جمهورية مصر العربية.. وزارة التموين دعم مصر جمهورية مصر العربية تحديث بطاقة التموين تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022 إضافة افراد في بطاقة التموين تجديد بطاقة التموين موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 استعلام عن بطاقة التموين تفعيل بطاقة التموين المواليد الجديدة وبطاقات التموين منح التموين موقع دعم مصر التمويني اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 تسجيل المواليد على البطاقة التموينية اضافة المواليد لبطاقة التموين2022 شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين إيقاف بطاقة التموين إضافة الزوجة على بطاقة التموين إضافة مواليد لبطاقة التموين الفصل عن بطاقة التموين خطوات اضافة الزوجة على بطاقة التموين الاوراق المطلوبة لاضافة الزوجة على بطاقة التموين إضافة الزوجة بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022 طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين.. دعم مصر التمويني اضافة المواليد على بطاقة التموين 2022

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.