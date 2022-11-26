التعليم تعلن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية.. التقديم الأن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمصر عن بدء التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية بداية من، اليوم السبت الموافق 26 من شهر نوفمبر الجارى.

ويستمر التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023\2022 حتى يوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر القادم.

امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: "يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التقديم من خلال المنصة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكترونى للطلاب للحاسب المدرسي الموحد للمعلم والطالب".

امتحانات الشهادة الإعدادية وتسجيل بيانات الطلاب

وتوجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإرسال خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية بشأن الشديد على الطلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال موقع الوزارة.

الاستمارة الالكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التأكد من بيانات الطلاب عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وجاءت البيانات المطلوب تسجيلها في استمارة الشهادة الإعدادية كما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

- الصورة الشخصية لطالب الشهادة الإعدادية التي سيتم طبعها على الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب

- وفى حالة أخطاء في الصورة الشخصية لطالب الشهادة الإعدادية يجب على الطالب التوجه فورا إلى الكنترول

- كتابة اسم طالب الشهادة الإعدادية كاملا

- كتابة الرقم القومى الخاص بطالب الشهادة الإعدادية كاملا كما ذكر بشهادة الميلاد

- اختيار ديانة طالب الشهادة الإعدادية

- تحديد نوع طالب الشهادة الإعدادية ذكر أم انثي

- ويجب على الطالب طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية بالألوان وتكون صور الطالب واضحة

كما شددت وزارة التربية والتعليم على طباعة كشوف «12 د»، ذلك بعد انتهاء الطلاب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم بضرورة تكوين استمارة الشهادة الإعدادية من أربع أوراق وهم:

- الورقة الأولى: بطاقة تحقيق الشخصية ويرفق معها التذكرة الخاصة بإخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء

- الورقة الثانية: الإستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق

- الورقة الثالثة: تقديم بيانات عن الامتحانات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام

- الورقة الرابعة هي: تقديم تصديق خاص بطلبة المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها مع لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد

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