رئاسة التشريعي تدعو لحراك برلماني ضاغط لإنهاء الحصار عن غزة

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر البرلمانات العربية المجتمعة في القاهرة إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.

وشدد د. بحر في رسالة وجهها لرئاسة البرلمان العربي على ضرورة تحمل البرلمانات العربية مسئولياتها الإنسانية والسياسية والقانونية بممارسة حراك برلماني ضاغط في اتجاه كسر الحصار وإمداد قطاع غزة بمقومات الحياة الأساسية، داعيا للخروج بقرارات عملية لعزل الاحتلال وتجريمه على في مختلف المحافل الدولية.

وأكد د.بحر أن حصار غزة يعدّ جريمة ضد الانسانية بحق أكثر من مليوني إنسان فلسطيني، في سابقة تاريخية وانتهاك صارخ لأبسط المبادئ القانونية والإنسانية، ويمثل عقاباً جماعياً ترفضه وتجرّمه كل القيم والمواثيق الدولية".

وأضاف: لقد أثّر الحصار بشكل كارثي على شتى مناحي الحياة، وفق ما رصدته ووثقته المنظمات الدولية.

وأشار لحادثة الحريق المُفجعة التي وقعت بمنزل عائلة أبوريا في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، وأودت بحياة العائلة بأكملها والمكونة من 22 فرداً من بينهم أطفال، لتذكر العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة تحت الحصار".