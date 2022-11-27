

مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 في كأس العالم، المواعيد والقنوات الناقلة، يشهد اليوم الأحد 27 نوفمبر عدد من المباريات المهمة ضمن بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، حيث ينتظر عشاق كرة القدم نتائج المباريات لمعرفة المنتخبات التي ستتأهل للمرحلة التالية من البطولة.

جدول مباريات يوم الأحد 27-11-2022 والقنوات الناقلة

مباراة اليابان – كوستاريكا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 1:00 بتوقيت السعودية على قناة beIN Sport Max1

مباراة بلجيكا – المغرب في تمام الساعة 3:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 4:00 بتوقيت السعودية على قناة beIN Sport Max2

مباراة كرواتيا – كندا في تمام الساعة 6:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 7:00 بتوقيت السعوديةعلى قناة beIN Sport Max1

مباراة إسبانيا – ألمانيا في تمام الساعة 9:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 10:00 بتوقيت السعودية على قناة beIN Sport Max2

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