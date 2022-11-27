شاهد الآن.. مباشر مباراة المغرب وبلجيكا كأس العالم قطر.. يتباع الملايين المباراة القوية بين بلجيكا والمغرب، حيث تعد هذه المباراة ضمن أهم المبارايات في المجموعة F، والتي تضم كل من (بلجيكا-المغرب-كراوتيا-كندا).

مشاهدة مباشر المغرب وبلجيكا، يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة من خلال تقنية البث المباشر عبر الانترنت، حيث تبث المباراة على القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع مسبق، لذا يبحث المتابعين عن مشاهدتها عبر الانترنت.

شاهد مباشر المغرب وبلجيكا

ويمكن لمن يريد مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا، الوصول إلى المباراة من خلال موقع الرسالة نت حيث نوفر لكم المباراة مباشرة.. إليك المباراة إضغط هنا.

وتنقل المباراة بين المغرب وبلجيكا، على قناة بي إن سبورتس ماكس القطرية، وقناة الكأس ماكس القطرية، حيث أن هاتين القناتين حازتا على حقوق بث كأس العام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق أعلنت بي إن سبورت أنها ستبث 22 مباراة عبر القنوات المفتوحة التي لاتحتاج إلى دفع مسبق، في حين تبث بقية المبارايات على القنوات المشفرة التي تحتاج إلى الدفع.

تشكيلة المغرب الرسمية لمواجة بلجيكا

وأعلن رسميا، مدرب منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي، عن تكشيلته الرسمية التي سيواجه بها بلجيكا اليوم الأحد.

وجاءت تشكيلة المنتهب المغربي، بنفس التشكيلة التي واجه فيها المنتخب الكرواتي وتعادل معه بنتيجة 0-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء مفاجأة سارة للجماهير العربية، في تشكيلة المغرب، بعد استطاعة نصير مزاوري الظهير الأيسر ولاعب منتخب بايرن ميونخ من اللحاق في المباراة.

إليك تشكيلة المغرب أمام بلجيكا:

حراسة المرمى : ياسين بونو

: ياسين بونو الدفاع : أشرف حكيمي - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي.

: أشرف حكيمي - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي. الوسط : سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح. الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

وتشهد أجواء كأس العالم في قطر تنافسية كبيرة، بين 32 منتخب يكافح للوصول إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2022.

بينما تواصل 3 منتخبات عربية المكافة لأمل الوصول إلى الدور المقبل، بعد خروج قطر رسميًا من دور المجموعات، ويبقى الأمل في كل من (المغرب، تونس، السعودية).

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