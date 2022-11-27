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حماس تُشيد بالتضامن الواسع مع القضية الفلسطينية في مونديال قطر 2022

غزة- الرسالة نت

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد اللطيف القانوع، بحالة التضامن الواسعة مع قضيتنا الفلسطينية في مونديال قطر 2022.

وقال القانوع اليوم الأحد: "إن تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة، وحاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم"، مشيرا إلى أنها دليل على عزلة هذا الكيان المحتل لأرضنا ومقدساتنا لدى شعوب الأمة والمنطقة.

وتوجه بالتحية إلى الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الذين يعبرون عن تضامنهم مع قضيتنا الفلسطينية العادلة، ويرفضون الاحتلال الصهيوني والقبول به في المنطقة.

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https://alresalah.ps/p/272537

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