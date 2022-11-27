نقل المعتقل السياسي لدى السلطة عبد الجليل بشارات للمشفى بعد تدهور  صحته

نقلت أجهزة السلطة الأمنية الأسير المحرر والمعتقل السياسي عبد الجليل بشارات من بلدة طمون قضاء طوباس، إلى المستشفى العربي التخصصي لإجراء عملية قسطرة مستعجلة، بعد تدهور وضعه الصحي داخل معتقله.



وأفادت مصادر محلية أنه تم نقل بشارات من مقر الأمن الوقائي في طوباس إلى المشفى التركي بعد تدهور وضعه الصحي، وتم تحويله للمستشفى العربي التخصصي بنابلس، بعد رفض الطاقم الطبي التعامل مع حالته.

وأشارت المصادر إلى أن بشارات معتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في طوباس منذ 5 أيام ، وتم تمديد اعتقاله يوم الخميس الماضي لـ15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلته من مدرسة ابن الهيثم للبنين في بلدة عقابا، أمام الطلبة والمدرسين، من داخل المدرسة خلال وقت الدوام الرسمي.

وفي السياق ذاته، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في سلفيت الاستاذ أدهم يحيى شملاوي أثناء خروجه من المدرسة اليوم، كما اعتقل ذات الجهاز الشيخ مهند نظام سلطان من قرية حارس عصرا.

وتواصل مخابرات السلطة اعتقال محمد عمر عبدالرازق مطر من سلفيت لليوم الرابع على التوالي، بعد مداهمة مكان عمله واعتقاله، وذلك بعد استقبال الأسير المحرر عماد فاتوني، ودون عرضه على المحكمة أو النيابة.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال المعتقل السياسي المحرر حسن زاهي صفدي لليوم الـ 8 على التوالي، واعتقال الشاب زيد زياد الخراز لليوم الـ 8 على التوالي، كما ويواصل اعتقال ابن عمه حمزة حسام الخراز لليوم الـ 5 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال المعتقل السياسي معاذ أبو عيشة لليوم الـ8 على التوالي، وتواصل اختطاف المعتقل السياسي عمر ريحان لليوم الـ8 على التوالي، فيما أكدت عائلته تعرضه لرش الغاز على وجهه ووجود آثار للضرب على ظهره.

واعتقل وقائي السلطة يعتقل الأسيرين المحررين من حركة الجهاد الإسلامي محمد أحمد خلف (29 عامًا) من بلدة برقين في جنين، ومحمد يوسف درابيع (32 عامًا) من بلدة دورا في الخليل.

وكانت قد نقلت أجهزة السلطة المعتقل السياسي أنس حمدي إلى المشفى الوطني جراء تردي وضعه الصحي، بعد أعلانه عن الإضراب عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله الظالم، حيث أنه مختطف لليوم الـ48 على التوالي على ذمة المحافظ دون تهمة.

واستدعى جهاز مخابرات السلطة في بيت لحم الطالب في جامعة القدس خليل كنعان للمقابلة صباح اليوم، علما أنه أفرج عنه قبل 20 يوما من سجون الاحتــلال.

إلى ذلك اختطف مجهولون الأسير المحرر أشرف خنفر، شقيق الصحفيتين فيحاء وفداء خنفر، منذ فجر اليوم دون أي معلومات عن ملابسات اختطافه.

وذكرت مصادر محلية أن المحرر اشرف خنفر فقد نسبة كبيرة من نظره نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال، وتعرض للخطف من قبل مسلحين فجر اليوم في مدينة طولكرم، وحتى الان لا يوجد اي معلومات عنه.

وكانت مجموعة محامون لأجل العدالة أكدت أن الاعتقالات السياسية في الضفة سجلت أرقاماً غير مسبوقة وكبيرة جدا.



وأوضحت أن الضفة الغربية شهدت أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة السلطة بالضفة الغربية منذ بداية عام 2022.



ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 409 انتهاكات ارتكبتها أجهزة السلطة بالضفة خلال أكتوبر الماضي، أبرزها جريمة قتل محمد البنا، بحسب التقرير الشهري صادر عنها.