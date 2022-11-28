مباريات اليوم الاثنين 28 نوفمبر كأس العالم مونديال قطر 2022

تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة في المجموعتين السابعة والثامنة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم الاثنين 28 نوفمبر، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعتين السابعة والثامنة، في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الكاميرون مع نظيره صربيا في المجموعة الثامنة في استاد الجنوب بمونديال 2022.

فيما يواجه المنتخب كوريا الجنوبية مع نظيره غانا في مونديال قطر 2022، والتي تضم، والتى تضم بجانبهما منتخبي سويسرا والبرازيل.

فيما يلتقى منتخب البرتغال مع نظيره منتخب الأورغواي في المجموعة الثامنة، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة الكاميرون وصربيا اليوم الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا في ملعب الجنوب .

تنطلق مباراة كوريا الجنوبية وغانا اليوم الاثنين 28 نوفمبر في تمام الساعة 3 عصرا في ملعب المدينة التعليمية.

تنطلق مباراة البرازيل وسويسرا اليوم الاثنين في تمام الساعة 6 مساء في ملعب 974.

تنطلق مباراة البرتغال والأورغواي اليوم الاثنين في تمام الساعة 9 مساء في ملعب لوسيل .

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مونديال قطر 2022:

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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