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تعرف على فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022؟

تعرف على فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022؟
تعرف على فرص تأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022؟

الدوحة - الرسالة نت

بدأ مشجعون المنتخب المغربي في رحلة البحث عن التوقعات المثالية للتأهل المنتخب المغربي لاسيما بعد الفوز التاريخي على بلجيكا إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2022 في قطر.
  
ومع نهاية الجولة الثانية من المجموعة الثانية، يتصدّر منتخب كرواتيا الترتيب برصيد 4 نقاط كما نظيره المغربي متقدمًا عنه بفارق الأهداف، بينما تحجز بلجيكا مقعدها في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفي حال نجح المنتخب المغربي في بلوغ ثمن النهائي بمونديال قطر 2022؛ فإنها ستكون المرة الثانية في تاريخه، بعد تأهله للدور ذاته في نسخة المكسيك سنة 1986، وخروجه على يد منتخب ألمانيا بهدف دون رد.

كيف يتأهل المغرب إلى الدور الثاني لمونديال قطر؟

السيناريو الأمثل للمنتخب المغربي الذي يعد ممثل الكرة العربية في أكبر محفل رياضي، والذي سيغنيه عن الدخول في الحسابات الجانبية، هو الفوز بأي نتيجة على منتخب كندا في المباراة الثالثة والأخيرة، وهو الانتصار الذي سيمكّنه من بلوغ النقطة السابعة، والتأهل -متصدرًا أو وصيفًا- للمجموعة.

وستنعني نتيجة التعادل للمنتهب المغربي في مباراة كندا، انتظار تعادل بلجيكا أو هزيمتها في المباراة الثالثة، للتأهل ثانيًا للمجموعة.

والهزيمة أمام كندا قد تقضي على آمال "أسود الأطلس" في بلوغ الدور الثاني في مونديال قطر، بحال فوز بلجيكا على كرواتيا، أو تعادلها، مع دخول أكثر من هدف في شباك المنتخب المغربي.

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