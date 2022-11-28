تكبد المنتخب السعودي هزيمته الأولى في مونديال قطر 2022 أمام نظيره البولندي بهدفين دون مقابل، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأرجنتين والمكسيك.

سيناريوهات وحسابات تأهل السعودية إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022

وعلى ملعب المدينة التعليمية، فشل منتخب السعودية في تكرار سيناريو الفوز التاريخي أمام الأرجنتين الثلاثاء الماضي، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوز الأرجنتين على المكسيك 2-صفر في المواجهة الثانية من المجموعة نفسها.

وأصبح منتخب بولندا متصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن الأرجنتين والسعودية، مع أفضلية للأرجنتين بفارق الأهداف، ويأتي منتخب المكسيك رابعا بنقطة واحدة.

وما يزال “الأخضر” السعودي يملك مصير التأهل للدور المقبل بأقدام لاعبيه، حيث تنتظره مباراة حاسمة ومصيرية ضد المكسيك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب لوسيل.

وفي حال فوزه على المكسيك في المواجهة التي تقام بالجولة الثالثة، يضمن منتخب السعودية تأهله رسميا للدور ثمن النهائي دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب “الأخضر” التأهل في حال خسارة الأرجنتين أمام بولندا.

وفي حال تعادل السعودية ونهاية مواجهة الأرجنتين بالتعادل أيضا سيتساوى المنتخبان في النقاط، ولكن الكفة تميل لمنتخب الأرجنتين بسبب فارق الأهداف.

وفي جعبة “الأخضر” هدفان لكنه قبل 3 أهداف، أي أن حصيلته (-1)، أما الأرجنتين فسجلت 3 أهداف وتلقت هدفين أي أن فارق الأهداف (+1).

ويتم الفصل بين منتخبين أو أكثر في حال التساوي في النقاط عبر اللجوء أولا إلى فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في كل مباريات المجموعة.

وفي حال فوز الأرجنتين وتعادل السعودية، سيكون “الأخضر” مضطرا لانتظار عدد الأهداف التي ستستقبلها شباك بولندا لتحديد موقعه في ترتيب المجموعة. وقبل الجولة الثالثة سجلت بولندا هدفين ولم تتلق شباكها أي هدف، أي أن فارق الأهداف لديها (+2)، وسيكون تأهل السعودية في هذه الحالة مرتبطا بخسارة بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

جدير بالذكر أن التأهل الأول لمنتخب السعودية للدور الثاني كان في نسخة أميركا 1994، عندما انتصر حينها على كل من المغرب 2-1 وبلجيكا 1-صفر، وهُزم أمام هولندا 1-2، قبل أن يخرج من ثمن النهائي أمام السويد إثر هزيمته 1-3.