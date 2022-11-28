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موعد مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة
موعد مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة

فلسطين- الرسالة سبورت

موعد مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة، يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الأمريكي، في ختام منافسات دور المجموعات، في كأس العالم مونديال قطر 2022 عن المجموعة الثانية، في قمة كروية مشتعلة بين الدولتين اللذين يسيطر عليها العداء والصراع منذ 40 عاماً.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة خاصة من السياسيين مباراة أمريكا القادمة ضد إيران في كأس العالم 2022، والتي تنطلق الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس والقاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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ملعب أمريكا ضد إيران في كأس العالم مونديال قطر 2022

سيشهد ستاد الثمامة المباراة الرياضية السياسية بين أمريكا وإيران في كأس العالم 2022، والتي من المتوقع أن تحظى بمشاهدة ومتابعة عالية عالمياً، لمشاهدة المباراة بث مباشر على الرسالة سبورت اضغط هنــــــــــــا

القنوات الناقلة لـ مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم 2022

ستنقل وقائع مباراة أمريكا وإيران في كأس العالم مونديال قطر 2022، على قنوات:

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