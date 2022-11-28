بث مباشر.. مباراة البرتغال وأروغواي كأس العالم قطر بدون تقطع

بث مباشر.. مباراة البرتغال وأرغواي كأس العالم قطر بدون تقطع.. يسعى المنتخب البرتغالي، للحصول على بطاقة التأهل من خلال المباراة القوية التي تجمعه بمنتخب أوروغواي ضمن تصفيات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.

ويبحث الملايين لمشاهدة مباراة البرتغال وأروغواي مباشر، عبر الانترنت ومن خلال تقنيات البث المباشر، كون المباراة تبث على القنوات المشفرة، والتي تحتاج إلى دفع مسبق.

ويتمتع المنتخب البرتغالي، بقاعدة جماهيرية كبيرة، كون الدون كريستيانو رونالدو قائدًا للفريق، حيث أن رونالدو لديه شعبية كبيرة في العالم العربين خصوصا من مشجعين فريق ريال مدريد الإسباني، بعد أن قادهم لتحقيق العديد من البطولات.

مباشر مباراة البرتغال وأروغواي كأس العالم قطر

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وتبث مباريات كأس العالم 2022 في قطر، على القنوات القطرية بي إن سبوت ماكس، وقناة الكأس ماكس، وهما قنوات تحتاج إلى اشتراك مدفوع وسبق.

وفي وقت سابق أعلنت دولة قطر أنها سبتث ما يزيد عن الـ 20 مباراة من مباريات كأس العالم مجانًا، على قنواتها المفتوحة، لتتمكن جميع الجماهير في الشرق الأوسط من المشاهدة المجانية للمباريات.

دور المجموعات في كأس العالم

وتأتي مباراة البرتغال وصربيا، من أحداث المجموعة الأخيرة H، وهي المجموعة التي تضم كل من منتخبات الدول (البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية، أوروغواي).

وفي دور المجموعات بكأس العالم الذي يجري حاليًا في قطر، تتنافس 32 دولة حول العالم، وتسعى هذه الدول للوصول إلى دور الـ 16، حيث أن هذا الدور يتقابل المنتخبين في مباراة واحدة الخاسر منها يخرج من البطولة.

وبدأ كأس العالم في قطر يوم الأحد من الأسبوع الماضي، ومن المقرر استمراره حتى تاريخ 18-12-2022، حيث تلعب المباراة النهائية على أرض ملعب روسيل.

وينتظر الليلة بشعف الملايين حول العالم مشاهدة مباراة البرتغال وأورغواي مباشر، حيث أنها مباراة في حققت البرتغال الفوز فيها ستتأهل إلى الدور المقبل.

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