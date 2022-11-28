الاحتلال يفرج عن القيادي الأسير جمال الطويل من البيرة

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، عن القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل من مدينة البيرة.

وقضى القيادي الطويل (60 عامًا)، 18 شهرا في الاعتقال الإداري في سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال قد اعتقلت الطويل في يونيو2021، من أمام منزله بمدينة البيرة، وذلك بعد الإفراج عنه في مارس/ آذار 2021، عقب اعتقال إداري دام 8 أشهر.

أمضى الطويل ما مجموعه 17 عامًا في سجون الاحتلال خلال ما يزيد على 14 اعتقالًا منذ عام 1989، كما جرى اعتقال زوجته عام 2010، وأطلق سراحها بعد قضاء عام في الأسر.

واعتقل الاحتلال ابنته بشرى (29 عامًا) إداريا، حيث شرع الطويل خلال اعتقاله بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقال ابنته.