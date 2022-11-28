شاهد الآن.. بث مباشر مباراة البرتغال ضد أوروجواي كأس العالم 2022.. تخوض البرتغال بقيادة الكاتبن كريستيانو رونالدو مباراة حاسمة للتأهل إلى دور الـ16 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وتسعى البرتغال إلى تصدر المجموعة من خلال الفوز بهذه المباراة، حيث يصبح في رصيدها 6 نقاط في حال حققت الفوز، بينما تسعى أوروجواي إلى تحقيق الفوز ليبقى لها أمل بتأهل إلى الدور المقبل حيث أنها لا تملك إلا نقطة واحدة.

وتقع البرتغال وأوروجواي رفقة غانا وكوريا الجنوبية في المجموعة الأخيرة H، حيث أن غانا حققت 3 نقاط اليوم بفوزها على كوريا الجنوبية.

بث مباشر مباراة البرتغال ضد أوروجواي

ويسعى العديد من مشجعي البرتغال الأسطورة كريستيانو رونالدو لمشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي مباشر، عبر الانترنت كونها تنقل على المباريات المشفرة.

في الرسالة نت نضع لكم رابط المباراة القوية، والأخيرة في مباريات اليوم الاثنين من دور المجموعات بكأس العالم في قطر.

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كأس العالم في قطر 2022

وتمكنت قطر من تنظيم بطولة كأس العالم، الأغلى والأهم تاريخيًا، لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث وضعت لها جيمع الإمكانيات الممكنة لإنجاح هذه البطولة.

وبات العديد من المختصين في الرياضة يصنفوت هذه النسخة القطرية من المونديال على أنها أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

وتنقل مباراة البرتغال وأوروجواي على قناة بي إن سبورت المشفرة، وقناة الكأس المشفرة، وهما قناتان تملكهما قطر، وإلا أن قطر أعلنت أنه سبتث العديد من القنوات مجانًا.

ويواصل ملايين المشجعين الوصول إلى قطر لتشجيع منتخبات بلادهم، حيث تتنافس 32 دولة للوصول إلى الدور المقبل في كأس العالم والمعروف بدور الـ 16.

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بث مباشر مباراة البرتغال ضد الأورجواي كأس العالم بقطر 2022.. تبدأ المباراة القوية بين البرتغال والأورجواي ضمن أحداث المجموعة الأخيرة H في كأس العالم بقطر.

ويسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق فوز ثمين في هذة المباراة حتى يتمكن من التأهل لدور الـ16، والخروج متصدرًا لمجموعته من دور المجموعات، إذ يملك في رصيده 3 نقاط بعد فوزه على غانا في المباراة الأولى.

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بث مباشر.. مباراة البرتغال وأرغواي كأس العالم قطر بدون تقطع.. يسعى المنتخب البرتغالي، للحصول على بطاقة التأهل من خلال المباراة القوية التي تجمعه بمنتخب أوروغواي ضمن تصفيات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.