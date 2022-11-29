الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022، يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022 ، وذلك عبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة، حيث يلاحظ مؤخراً ارتفاع حالات البحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر.

وكانت وزارة الضمان الاجتماعي قد أعلنت عن صرف دعم تكافل لحوالي 3.8 مليون مواطن مصر حتي ديسمبر الحالي، كما تم الاعلان عن ضم 100 ألف طالب بالمعاهد الفنية والجامعات والتدريب من خلال تكافل وكرامة من بداية ديسمبر الحالي، وأتاحت الوزارة معرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومي.

الاستعلام بالرقم القومي عن منحة تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أن الرئيس أكد أنه سيتم دعم طلاب الجامعات ضمن الفئات الأهم لتقديم أفضل رعاية لهم وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وخاصة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ويأتي معاش تكافل وكرامة كأحد أهم أشكال الدعم والذي بات مصدر دخل مهم تنتظرها الأسر الفقيرة لتساعدها في سد احتياجاتها الحياتية.

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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022 عليك اتباع عدة خطوات ليتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر لعام 2022، وهذه الخطوات هي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص له.

الضغط علي استعلام.

ستظهر نتيجة الاستعلام ومن خلال الرابط يمكن معرفة البيانات وفي حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ.

التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع عدة شروط لا بد من الالتزام بها وذلك حتى تضمن وصول الدعم الي مستحقيه، ولكي يتمكن المواطنين من التسجيل في معاش تكافل وكرامة، والتي جاءت علي النحو التالي:

ألا يكون الشخص عاملا بالحكومة او القطاع العام او الخاص بمقابل تأميني أكثر من 400 جنيها.

يلزم ان تكون الاسرة المتقدمة بالطلب تحتوي على أبناء من حديثي الولادة وحتى سن 18، بالإضافة ان يكون الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

ان لا يتقاضى الشخص سواء معاش حكومي او أي مساعدات ضمانيه.

تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة مثل الرقم القومي وشهادات الميلاد الخاصة بالأبناء وشهادة الوفاة وايصال الكهرباء.

تسجيل معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022 بالرقم القومي للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2023، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

اختر الاستعلام عن المعاش.

اكتب الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر استعلام.

وستظهر لك النتائج إذا كنت من مستحقي التسجيل في معاش تكافل وكرامة.

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