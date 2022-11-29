أضرار بمركبات للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة في بيت لحم والخليل

استهدف الشباب الثائر مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المستوطنين في مدينتي بيت لحم والخليل، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات، إلى جانب إصابة مستوطِنة جراء رشقها بالحجارة.

وتضررت حافلة ومركبات للمستوطنين بعد رشقها من قبل الشبان الفلسطيني، بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه عاموس" جنوب بيت لحم.

وأصيبت مستوطِنة بجراح إثررشقها بالحجارة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى وقوع أضرار في عدة مركبات للمستوطنين بالبلدة.

في المقابل، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة بيت أمر.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر خلال تشييع جثمان الشهيد مفيد محمد محمود اخليل ( 44 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من المواطنين من الوصول إلى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بالاختناق، من بينهم صحفيون.