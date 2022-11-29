شاهد الآن.. مباشر مباراة أمريكا وإيران بدون تقطيع وإعلانات.. يخوض المنتخبان الأمريكي والإيراني مباراة صعبة وحاسمة، حيث أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل للدور الـ 16، بينما سيخرج الخاسر مباشرة.

وتعد هذه المباراة من أقوى المباريات في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بكأس العالم، حيث أن لها أبعاد متعددة يسعى الفريقان تحقيق من أجلها.

وكون المباراة مهمة، يبحث الملايين عن مشاهدة مباراة أمريكا وإيران مباشر بدون تقطيع أو إعلانات، من خلال الانترنت.

مباشر مباراة أمريكا وإيران

وكون بث مباراة أمريكا وإيران، يتم عبر القنوات المشفرة، والتي تحتاج إلى اشتراك مدوفع الثمن، نوفرها لكم لمشاهدتها من خلال رابط مباشر (إضغط هنا).

وتبث المباراة حصرًا على قناة بي إن سبوت ماكس، وقناة الكأس ماكس، وهما قناتان مشفرتان بحاجة إلى إشتراك للتمكن من المشاهدة عليهما.

وتقع أمريكا وإيران وويلز وإنجلترا في مجموعة B الثانية، حيث أن المجموعة تنهي مبارياتها اليوم الثلاثاء بدور المجموعات، ويتأهل فريقان منهما إلى دور الـ 16.

وفي نفس وقت مباراة أمريكا وإيران، يخوض منتخب ويلز ومنتخب إنجلترا مباراة قوية، حيث أن الفائز من هذه المباراة أيضًا يتأهل، في حين أن إتلجترا تجتاج لتعادل فقط.

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بث مباشر مباراة أمريكا وإيران كأس العالم بقطر 2022.. تخوض أمريكا وإيران مباراة قوية وحاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم، حيث أنها مباراة إقصائية الخاسر فيها يخرج مباشرة من المنافسات، بينما الفائز سيتأهل رسيمًا لدور الـ 16.

وتضم المجموعة B الثانية كل من (إنجلترا 4 نقاط، وإيران 3 نقاط، وأمريكا 2 نقطة، و ويلز 1نقطة)، حيث تخوض المجموعة الساعة الـ 9 بتوقيت مكة المكرمة المباراة الأخيرة لها بدور المجموعات.

وتعد مباراة أمريكا وإيران محط اهتمام ملايين الجماهير، حيث أنها مباراة من أقوى مباريات اليوم الثلاثاء، في كأس العالم المنظم في قطر.