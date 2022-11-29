الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس شاكر عمارة بعد 9 أشهر من الاعتقال الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس شاكر عمارة من مدينة أريحا، وذلك بعد اعتقالٍ إداري دام تسعة أشهر.

وأمضى القيادي عمارة اعتقاله الإداري الأخير في سجن عوفر، وجرى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه من اعتقال سابق.

ويعد عمارة من قيادات حركة حماس البارزة في أريحا، وأحد رجال الإصلاح في المدينة، وهو أسير محرر اعتقل أكثر من 13 مرة لدى الاحتلال، جميعها كانت تحت الاعتقال الإداري، وهو أحد المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992.

وكان القيادي عمارة من ضمن المرشحين عن قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، لخوض الانتخابات التشريعية الملغاة عام 2021.

وولد عمارة في مخيم عقبة جبر بأريحا عام 1960، لأسرة لاجئة تعود أصولها إلى قرية صرفند الخراب قضاء مدينة الرملة المحتلة.