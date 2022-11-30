انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام، في مدينة غزة، بحضور لفيف من المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأيتام.

وقال علاء الدين منصور، مدير برامج غزة في مؤسسة أحباء ماليزيا، إنَّ المؤسسة تسعى لتطوير العمل على فئة الأيتام من خلال التنسيق مع عدد من الشركاء، من ضمنهم وزارة التنمية الإجتماعية، لتقاطع أهدافها مع أهداف المؤسسة.

وأضاف أن العديد من الدول التي تسعى لتنمية قطاع غزة، تبحث دائماً عن نتيجة خدماتها للأيتام، لكنها تواجه مشكلة في حصر عدد الأيتام، إضافة لتباين المعلومات عنهم، فكان من الضروري التعاون وإكمال جهود المؤسسات التي تعنى بالأيتام، فكان التوجه لوضع منظومة موحدة لحصر هذه الفئة، والعمل بشكل أفضل وتقديم الاستفادة، خاصة للأيتام الذين لم يحصلوا على كفالات.

وهو ما أكده غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة، حيث قال "إن هناك العديد من المؤسسات التي تقف بجانب الأيتام وتقدم لهم خدمات مختلفة، لكننا نسعى لتطوير خدماتها، خاصة مع اختلاف البيانات والمعايير والمواصفات في عدد منها، لذلك كان النظام الموحد لبيانات الأيتام في القطاع."

وشدد حسن حمدقة، مدير قسم الأيتام في مؤسسة أحباء ماليزيا على أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمشروع هي توحيد الجهود من أجل خدمة الايتام، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات للأيتام، فهناك غياب المؤشرات الحقيقية لأداء الخدمات المقدمة للأيتام في القطاع وعدم وجود بيانات مركزية لدى المؤسسات الحكومية لرعاية الأيتام.

وأضاف أنَّ المشروع يضمن الوصول إلى جميع شرائح الايتام خاصة الفئات المهمشة، مع ضمان عدم الازدواجية والتكرار في برنامج كفالات الايتام، وتقليل أعباء الوصول للمعلومات الدقيقة حول احتياجاتهم.