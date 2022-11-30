بث مباشر مباراة تونس وفرنسا كأس العالم بقطر 2022.. يواجه المنتخب التونسي مباراة مصيرية أمام فرنسا التي تأهلت رسيمًا إلى دور الـ 16 في كأس العالم بقطر، حيث أن الخسارة لتونس ستقصيها مباشرة من المونديال.

بينما يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بأريحية كبيرة، بعد فوزه أول مبارتين على التوالي أمام أستراليا والدنمارك، حيث يتوقع من منتخب الديوك المدجج بالنجوم وصوله إلى نهائي كأس العالم.

بث مباشر مباراة تونس وفرنسا كأس العالم

وتبث مباراة فرنسا وتونس على القنوات المشفرة التي تحتاج إلى اشتراك مدفوع، حيث أن بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، هما القناتان اللتان حازتا على حقوق بث كـأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للمتابعين مشاهدة مباراة تونس وفرنسا مباشر من خلال رابط البث التالي (إضغط هنا).

وتتواصل أحداث كأس العالم في قطر، حيث تأهلت للدور المقبل 7 منتخبات من أصل 16، بعد أن تصدرت مجموعاتها وهي كالتالي (فرنسا، البرازيل، البرتغال، الولايات المتحدة الأمريكية، السينغال، إنلجترا، هولندا).

دور الـ 16 في كأس العالم بقطر 2022

ويستمر دور المجموعات في كأس العالم بقطر، حتى يوم الجمعة المقبل، وبعد ذلك يبدأ الدور الـ 16، حيث المنافسة الشرسة بين المنتخبات.

وفي دور الـ 16 تلعب مباراة واحدة بين منتخبين والخاسر يخرج من البطولة مباشرة، بينما يتأهل الفائز إلى دور الـ 8.

وخرج المنتخب القطري رسميًا من كأس العالم بعد فشله بالفوز في جميع مبارياته التي خاضها في دور المجموعات، بينما بقي الأمل لـ 3 منتخبات عربية وهي (المغرب، السعودية، تونس).

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بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأخـضر السعودي مباراة حاسمة أمام المكسيك، حيث يسعى إلى التأهل للدور الـ16 من المونديال من خلال تحقيقه للفوز.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينا على الأرجنتين في الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم في قطر، بنتيجة 2-1، وقالت حينها الفيفا إنها أكبر مفاجأة في تاريخ المونديال.