شاهد الآن.. مباشر مباراة فرنسا وتونس كأس العالم بقطر 2022.. تخوض تونس مباراة مصيرية أمام المنتخب الفرنسي، حيث تسعى إلى الوصول إلى دور الـ 16، من بوابة منتخب الديك الذي ضمن تأهله للدور المقبل، بعد تسجيله انتصارين متتالييين.

ولم تحصد تونس المبارتين الماضيتين لها إلا نقطة واحدة بتعادل أمام الدنمارك، وخسارة أمام استراليا، لذا يعد الفوز مهمًا لها إذا ما أرات التأهل.

وتترقب الجماهير العربية، إنطلاق بداية مباراة تونس وفرنسا مباشر من قطر، في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت مكة المكرمة، والـ 4 بتوقيت القاهرة.

شاهد الآن مباراة تونس وفرنسا مباشر

وكون المباراة تبث عبر قناتي بي إن سبورت وقناة الكأس وهما مشفرتان، يبحث الملايين من المشاهدين عن متابعة المباراة من خلال رابط البث المباشر.

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الجدير بالذكر قناتي بي إن سبورتس والكأس القطرتين، هما من حازتا على حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي نفس الوقت، فقد دخلت دولة قطر التاريخ، بعد أن أصبحت أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تتمكن من استضافة كأس العالم.

وقد أثنى العديد من المختصين والمتابعين، على الجهود القطرية في تنظيم كأس العالم، حتى باتت تصنف نسخة المونديال الحالية، على أنها الأفضل في التاريخ.

ويتوافد لقطر، ملايين السياح حيث يشجعون منتخبات بلادهم التي تتصارع من أجل حمل اللقب الأغلى تاريخيًا، حيث وصل إلى قطر 32 منتخب، تأهل منهم حتى اللحظة 7 وهم (فرنسا، البرتغال، البرازيل، السينغال، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، وبقي الصراع على 9 مقاعد من أجل الوصول إلى دور الـ 16.

تشكيلة منتخب تونس الرسمية

وأعلن جلال القادري، مدرب تونس عن التشكيلة الرسمية التي سيخوص فيها المباراة الحاسمة له أمام فرنسا مساء الأربعاء.

وأتت تشكيلة القادري كالتالي:

حراسة المرمى : أيمن دحمان

الدفاع : منتصر الطالبي - نادر الغندري - وجدي كشريدة - علي معلول- ياسين مرياح.

وسط الميدان : إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان

الهجوم : وهبي الخزري

نتمنى لكم مشاهدة مباراة تونس وفرنسا، بمتعة حيث المهمة الصعبة على أسود قرطاج للوصول إلى الدور المقبل.

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بث مباشر مباراة تونس وفرنسا كأس العالم بقطر 2022.. يواجه المنتخب التونسي مباراة مصيرية أمام فرنسا التي تأهلت رسيمًا إلى دور الـ 16 في كأس العالم بقطر، حيث أن الخسارة لتونس ستقصيها مباشرة من المونديال.