الجبهة الشعبيّة تقرّر إحياء ذكرى انطلاقتها بمهرجان حاشد بغزة

أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في قطاع غزّة عن إحياء ذكرى انطلاقتها الـ55 من خلال مهرجان جماهيري يوم الخميس الثامن من ديسمبر القادم، الساعة الثالثة عصرًا في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة تحت عنوان "انطلاقتنا مقاومة".

وأكدت الجبهة الشعبيّة في تصريح صحفي، أنّ المهرجان المركزي لإحياء ذكرى الانطلاقة سيشمل كلمة مركزيّة هامة للجبهة الشعبيّة يُلقيها نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر.

ودعت الشعبيّة أبناء وبنات شعبنا وكافة القطاعات والشرائح المختلفة من جماهير شعبنا في القطاع إلى المشاركة الواسعة في هذا المهرجان الوطني، وفاءً وعهدًا لأرواح الشهداء التي ترفرف في سماء الوطن، وللتأكيد معًا على أنّ جبهة الشعب الفلسطيني، جبهة الفقراء والمناضلين لا تزال حاضرة في ضمير شعبها وأمتها وأحرار العالم ومستمرة في كفاحها حتى العودة والتحرير وأنّها لم ولن تفقد البوصلة والأمانة، وستواصل المضي على ذات الدرب حتى تحقيق شعبنا لكافة أهدافه.