بدون تقطيع.. مباراة الأرجنتين وبولندا بث مباشر كأس العالم.. يخوض منتخب التانجو بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، مباراة حاسمة أمام المنتخب البولندي، حيث أن لا خيارات أمامهم سوى الفوز للتأهل إلى دور الـ 16.

وخسرت الأرجنتين أولى مبارياتها أمام السعودية، ضمن أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، بينما عادت وفازت على المكسيك، وفي الوقت نفسه، تمكنت بولندا من التعادل أمام المكسيك والفوز على السعودية.

ويخوض منتخب السعودية أيضًا في نفس المجموعة الثالثة مباراة مصيرية، حيث أنه يسعى إلى الفوز على المكسيك من أجل الوصول إلى دور الـ 16.

بث مباشر الأرجنتين وبولندا كأس العالم

ويتمتع منتخب الأرجنتين بشعبية واسعة وكبيرة، بسبب وجود الأسطور ليونيل ميسي في صفوفه، حيث تنتظر الجماهير المباراة على أحر من الجمر.

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وتنقل المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس القطريتين، وهما من حازتا على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. علمًا أنهما قنوات مشفرة وتحتاج إلى اشتراك مدفوع لمشاهدتهما.

وقد أعلنت في السابق، قطر أنها سبتث مايزيد عن الـ 20 مباراة مجانًا على القنوات المفتوحة، خلال مباريات كأس العالم 2022.

كأس العالم في قطر

وتمكنت قطر من أن تكون صاحبة التاريخ، باستضافتها للمونديال، وهي أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تتمكن من استضافة هذاه الحدث الكروي الأكبر.

وتأتي مباراة الأرجنتين وبولندا ضمن المباريات مباريات الجولة الأخيرة في دوري المجموعات، حيث من المقرر أن يبدأ دور الـ 16 يوم السبت المقبل، بعد تأهل المنتخبات المتصدرة.

وأحبط المنتخب الأرجنتيني جمهوره في بداية المباراة كأس العالم، بعد خسارته من السعودية بنتيجة 2-1، وعدم تقديمه الأداء المنتظر منه.

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