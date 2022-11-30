نفق الحرية يطيح بقائد سجن جلبوع

أقيل فريدي بن شطريت قائد سجن جلبوع، مساء الأربعاء، من منصبه، من قبل مفوض مصلحة سجون الاحتلال (الإسرائيلية) كاتي بيري.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن القرار اتخذ بدعوى عدم ملاءمته لمواصلة الخدمة في هذ المنصب.

ووافق شطريت على القرار خاصة وأنه كان في إجازة إجبارية منذ الحادي عشر من أغسطس/ آب الماضي.

وكان شطريت هو المسؤول عن سجن جلبوع حين تمكن 6 أسرى من الفرار في عملية عرفت بـ "تفق الحرية".

واتهم شطريت من قياداته بالتقصير وعدم المسؤولية في تلك الحادثة وهي التي أدت إلى دخوله في خلافات كبيرة معهم ومواجهة علنية على مدار أشهر.

المصدر: ترجمة القدس