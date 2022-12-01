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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خطة بن غفير لتعزيز الاستيطان بالضفة
01 ديسمبر 2022 . الساعة: 08:51 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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