نعى تجمع قبائل البادية في قطاع غزة الشهيد الطفل عيسى الطلقات الذي أعلن عن استشهاده أمس برصاص شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) في الداخل المحتل.

وقال محمود أبوغياض المتحدث باسم التجمع في تصريح صحفي أن هذه الجريمة استمرار لجرائم الاحتلال بحق شعبنا في كافة أماكن وجوده، ودعا المؤسسات الحقوقية ودعاة حقوق الانسان بالتحرك العاجل من أجل لجم الاحتلال وكبح عدوانه بحق أهلنا في الداخل المحتل وفي كل مكان.

وأكد أبوغياض أن استشهاد الفتى عيسى الطلقات برصاص شرطة الاحتلال ليست الجريمة الأولى بحق أهلنا في الداخل، حيث سقط العشرات برصاص شرطة الاحتلال دون ذنب اقترفوه، ودون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بل على العكس تماماً، يتم اغلاق التحقيق كما حدث في قضية الشهيد سند الهربد.

وكانت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، أعلنت صباح أمس الأربعاء، عن وفاة الفتى عيسى هاني الطلقات من قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي.