جماهير غفيرة تشيّع جثماني الشهيدين المقاومين “السعدي” و”الزبيدي”

شيعت جماهير غفيرة في جنين، اليوم الخميس، جثماني الشهيدين المقاومين محمد السعدي ونعيم الزبيدي، اللذين ارتقيا في عملية اغتيال نفذتها قوة (إسرائيلية) خاصة في مخيم جنين فجر اليوم.

وشاركت أعداد كبيرة في موكب التشييع الذي جاب مخيم جنين، بمشاركة عشرات المقاومين والمسلحين، وسط التكبيرات والنداءات التي تمجد الشهداء وتفتخر بتضحياتهم، والهتافات الداعية إلى الثأر لدمائهم وتصعيد مقاومة الاحتلال.

ونعت سرايا القدس “كتيبة جنين” أبرز قادتها الأبطال الشهيد القائد الميداني محمد ايمن السعدي (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد البطل الحامي للمقاومة القائد نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، الذين ارتقيا إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وارتقى خلال 72 ساعة الماضية تسعة شهداء في الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى210 شهداء، بينهم 158 شهيداً في الضفة، و52 شهيداً في قطاع غزة.

وزفت حركة حماس شهيدي جنين، وأكدت على أن استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة المتصاعدة في الضفة، فثورتنا ولّادة، وأجيالنا تعرف الطريق نحو النصر والتحرير.

وأرسلت الحركة تعازيها لذوي الشهيدين، والتحية لأبطال شعبنا ومقاومينا في مخيم جنين وكل أنحاء الضفة والقدس الذين يشعلون نار الثورة، وتشد على أياديهم.

ودعت إلى تصعيد المقاومة والثأر لدماء الشهداء، وتلبية صرخة الأقصى الذي يتعرض للتهديد والتهويد.