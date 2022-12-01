الجبهة الشعبية -القيادة العامة- تنعي شهداء جنين

زفّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة لجماهير شعبنا، شهداء جنين، الشهيد البطل قائد "كتيبة جنين" محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، والشهيد القائد نعيم جمال زبيدي (27 عامًا) والذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، خلال اشتباك بطولي مسلح مع العدو الصهيوني في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.



وأكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المقاومة هي الطريق الوحيد والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال الصهيوني وإرهابه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وشددت على أن جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في الضفة والقدس لن تفلح أبدًا بكسر إرادة مقاومينا الصلبة، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى زوال الكيان الصهيوني وإقتلاعه من كامل أرضنا.



ولفتت إلى حقّ شعبنا في الردّ، وتدفيع الاحتلال ثمنًا غاليًا، وإنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستظل دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان.