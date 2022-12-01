شاهد الآن.. مباراة كرواتيا وبلجيكا مباشر بدون تقطيع.. يخوض المنتخبان البلجيكي والكرواتي مباراة حاسمة وقوية للكشف عن المتأهل لدور الـ 16 لكأس العالم، حيث يخوض في نفس الوقت المنتخبان المغربي والكندي مباراة حاسمة في نفس المجموعة.

وتبث مباريات كأس العالم، على قناة بي إن سبورت المشفرة، وقناة الكأس القطرية، وهما قناتان تتعبان لقطر، تحتاجان إلى اشتراك مدفوع لتتمكن من مشاهدتهما، لذا يبحث الملايين عن مشاهدة المباراة عبر تقنية البث المباشر من خلال الانترنت.

شاهد مباراة كرواتيا وبلجيكا مباشر

وفي الرسالة نت، نوفر لكم بثًا مباشرًا للمباراة بدون تقطيع أو إعلانات، وكذلك جميع مباريات كأس العالم 2022 في قطر، حيث نجحت قطر في استضافة المونديال بنسخته الحالية، وباتت أول دولة عربية وأول مباراة في الشرق الأوسط تستضيف هذا العرس الكروي.

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وبدأ كأس العالم في قطر بتاريخ 20-11-2022، ويستمر حتى الـ 18-12-2022، حيث تلعب المبارة النهائية مع المنتخبين اللذان تمكنا من العبور إلى النهائي في استاد لوسيل بقطر.

وتشهد اجواء كأس العالم منافسة قوية وشديدة، بين المنتخبات المشاركة، وحتى اللحظة تأهلت 10 منتخبات إلى دور الـ 16 الذي يبدأ يوم السبت المقبل.

والمنتخبات المتأهلة حتى هذه اللحظة هي (هولندا، السينغال، البرازيل، إنلجترا، البرتغال، الأرجنتين، بولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، استراليا). فيما تبقت مقاعد لـ 6 منتخبات سيكشف عنهم غدًا الجمعة.

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام بلجيا

وأعلن المدرب ازلاتكوداليتش، عن تشكيلة منتخب كرواتيا أمام كندا وهي كالتالي:

حراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش

الدفاع: جوزيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ماركو ليفايا، ايفان بيريسيتش، اندريج كراماريتش

تشكيلة المنتخب البلجيكي أمام كرواتيا

وأعلن مدرب منتخب بلجيكا مارتينيز عن تشيكلة فريقه أمام كرواتيا وهي كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: توبي ألديرفيرلد، يان فيرتونخن، اياندير ديندونكير، تيموتي كاستاني

الوسط: توماس مونييه، بانيك كاراسكو، أكسيل فيتسل

الهجوم: كيفين دي بروين، لياندور تروسارد، ديريس ميرتينز.

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مجانًا.. شاهد مباراة المغرب وكندا مباشر بدون تقطيع وإعلانات.. يخوض منتخب أسود الأطلس، مباراة حاسمة وقوية أمام المنتخب الكندي، حيث يسعى المغرب للتأهل لدور الـ16، ليكون الفريق العربي الوحيد المتأهل، بعد خروج كل من (قطر والسعودية وتونس).