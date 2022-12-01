المكتب الإعلامي للتشريعي يزور قناة الميادين ومؤسسة الرسالة وإذاعة القدس

يواصل المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني حملة "تواصل" التي أطلقها لزيارة المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة.

وزار المكتب الإعلامي صباح اليوم، ثلاث مؤسسات إعلامية وهي " قناة الميادين، ومؤسسة الرسالة للإعلام، وإذاعة صوت القدس"، وضم الوفد المدير العام محمد رضوان، وطاقم المكتب.

وكان في استقبالهم إدارات المؤسسات الإعلامية، مدير مكتب قناة الميادين بغزة أحمد غانم، والمدير العام لمؤسسة الرسالة عمار قديح، والمدير العام لإذاعة صوت القدس وائل أبو فنونة، حيث شكرت الإدارات المكتب الإعلامي للتشريعي على حملته لتعزيز التواصل مع الإعلام، متطلعين لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم الرواية الفلسطينية.

وخلال زيارات المؤسسات الإعلامية، قال المدير العام للمكتب الإعلامي للمجلس التشريعي محمد رضوان إن الزيارات تأتي في سياق تعزيز التواصل مع المؤسسات والأطر الإعلامية كافة، مؤكداً انتهاج التشريعي سياسة الباب المفتوح لمناقشة كل المواضيع والملفات المختلفة، لا سيما وأن الإعلام يعبر عن نبض الشارع الفلسطيني.

وأكد رضوان على دور الإعلام الفلسطيني في توعية الجمهور بما يهمه من قضايا، مثمناً جهود المؤسسات الإعلامية في تعزيز الرواية الفلسطينية الحقيقية.

وفي ختام الزيارات قدم المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي دروعاً تكريمية للمؤسسات الإعلامية، واتفقوا على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المواطن والمجتمع الفلسطيني.