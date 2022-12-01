حماس تنعي زوج ابنة عضو المكتب السياسي الدكتور ماهر صلاح

شاطرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، بمزيد من الحزن والألم مع التسليم بقضاء الله وقدره، الدكتور ماهر صلاح عضو المكتب السياسي لحركة حماس (بوفاة زوج ابنته)، والأخ الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات (بوفاة شقيقه) المغفور له بإذن الله ،عبدالله محمد صالح سليمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر يناهز (٤٥) عاما.

وقالت الحركة في بيان نعي، مساء اليوم الخميس، "رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وعوضهم الله خير العوض، كما نتقدم بخالص التعازي لأسرته الكريمة وعائلته الصابرة المجاهدة، إنا لله وإنا إليه راجعون".