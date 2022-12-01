بث مباشر ألمانيا وكوستاريكا كأس العالم قطر 2022.. يخوض المنتخب الألماني مباراة حاسمة وقوية امام كوستاريكا، حيث أن لا بديل أمامه عن الفوز من أجل التأهل وتجنب الإقصاء المذل للمونديال الثاني على التوالي.

وفي أولى مباراياته خسرت ألمانيا أمام اليابان بنتجية 2-1، وفي المباراة الثانية تعادل امام إسبانيا بنتيجة 1-1، وبقي لديها بصيص من الأمل للتأهل إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.

ويسعى مشجعين الماكنة الألمانية، لمشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا مباشر بدون تقطيع، من خلال تقنية البث المباشر عبر الانترنت بعد بثها على القنوات المشفرة والتي تحتاج إلى دفع مسبق.

شاهد مباشر ألمانيا وكوستاريكا

وتبث المباريات رسميًا على قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس، وهما قناتان قطريتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع ومسبق من أجل مشاهدة المباريات عليها، لذا نوفر لكم رابط بث مباشر لتتمكنوا من مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا الحاسمة.. للوصول إلى البث (إضــغط هــنــا).

وفي قطر تنظم بطولة كأس العالم لاول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث أن تصنف وقفًا لمتابعين كأفضل نسخة من المونديال على مر التاريخ، بعد الاستعداد القطري الكبير لتنظيمها.

ويتوافد الملايين من السياح إلى قطر من أجل تشجيع منتخبات بلادهم التي تنافس منذ دور المجموعات الذي انطلق في تاريخ 20-11-2022م، ويستمر حتى الجمعة المقبل، ليبدأ بعدها دور الـ16.

فيما يستمر كأس العالم بمبارياته حتى تاريخ 18-12-2022، ومن المقرر فيه أن يقام النهائي على ملعب لوسيل في دولة قطر.

مباراة إسبانيا واليابان

وفي نفس توقيت مباراة ألمانيا وكوستاريكا، يلعب المنتخبان الإسباني والياباني مباراة حاسمة، ليحسم بعدهما تأهل الفرق من المجموعة الخامسة E، والتي تعد من المجموعات الصعبة التي اختيرت في القرعة.

وهناك الملايين من المتابعين يفضلون مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان، كون الدوري الإسباني لديه نسبة مشجعين تتفوق على الدوري الألماني، لوجود فريقي ريال مدريد وبرشلونة فيه.

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