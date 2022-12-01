مجانًا.. مباراة إسبانيا واليابان بث مباشر كأس العالم بدون تقطيع.. يخوض المنتخب الإسباني مباراته الحاسمة أمام منتخب اليابان ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وليضمن التأهل فإن المنتخب الإسباني بحاجة إلى تعادل على الأقل، أو الفوز، بينما اليابان أيضًا بحاجة إلى فوز لتتمكن من التأهل إلى الدور المقبل.

وفي نفس وقت مباراة إسبانيا واليابان مباشر، يخوض المنتخبان الألماني والكوستاريكي، مباراة ضمن أحداث المجموعة الخامسة E، للكشف عن المنتخبان المتأهلان رسميًا إلى دور الـ 16.

وأحدثت مفاجأة في هذه المجموعة حيث فازت، اليابان على ألمانيا بنتيجة 2-1، بينما تعادل الألمان مع المنتخب الإسباني ما جعل حسابات الألمانيين معقدة بالتأهل إلى الدور المقبل.

مباشر مباراة إسبانيا واليابان



وتعد مباراة إسبانيا واليابان مباشر، ضمن المباريات التي تبث على القنوات المشفرة، والتي بحاجة إلى دفع مسبق لمشاهدتها، لذا يبحث الملايين عن مشاهدتها عن طريق تقنية البث المباشر عبر الانترنت.

في الرسالة نت، نضع لكم رابط مشاهدة مباراة إسبانيا واليابان، من خلال البث المباشر دون تقطيع أو إعلانات (إضغط هنا).

في حين تبث هذه المبارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على القناتين بي إن سبورت القطرية، والكأس القطرية، وهما بحاجة إلى إشتراك مسبق ومدفوع لمشاهدتها.

وتعيش قطر، أجواءً استثنائية باستضافتها للمونديال بنسخته الـ 22، حيث أنها أصبحت أول دولة في الوطن العربي والشرق الأوسط، تستضيف هذه البطولة التاريخية.

كأس العالم في قطر 2022

وتمكنت قطر من أن تكون أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط، من استضافة المونديال، ويصنفها العديد من الرياضين على أنها افضل نسخة في التاريخ.

وحتى اللحظة تأهل 12 دولة إلى دور الـ 16، وهي (هولندا السينغال، البرتغال، الولايات المتحدة، الأرجنتين، بولندا، إنلجترا، المغرب، كرواتيا، البرازيل، فرنسا، أستراليا),

وخرجت رسميًا 3 دول عربية من المونديال، وهي (قطر، السعودية، تونس)، بينما تأهل منتخب المغرب أسود الأطلس متصدرًا مجموعته، بعد فوزه على بلجيكا وكندا، وتعادله مع كرواتيا.

ويستمر كأس العالم في قطر بعد أن بدأ في تاريخ 20-11-2022، إلى تاريخ 18-12-2022، حيث المباراة النهائية، التي سيصل إليها الفريق الفائز في جميع المباريات المقبلة.

ويبدأ دور الـ 16 رسميًا يوم السبت، بعد انتهاء دور المجموعات غدا الجمعة.

اقرأ المزيد: بث مباشر مباراة إسبانيا واليابان كأس العالم بقطر 2022

بث مباشر مباراة إسبانيا واليابان كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الإسباني مباراة مهمة امام اليابان بهدف التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم، حيث يقدم المنتخب الإسباني أداءً مميزًا في البطولة.

وتسعى إسبانيا لتجاوز اليابان، من أجل التأهل، بينما تقاتل ألمانيا في نفس التوقيت امام كوستاريكا من أجل التأهل، حيث إن المكنة الألمانية تتذيل المجموعة برصيد 1 نقطة فقط، بينما يوجد في رصيد إسبانيا 4 نقاط، وكوستاريكا 3 نقاط، واليابان 3 نقاط).