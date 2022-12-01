شاهد الآن مجانًا.. مباشر مباراة إسبانيا واليابان بدون تقطيع وإعلانات

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وتحتاج إسبانيا إلى تعادل من أجل التأهل، بينما أيضا تحتاج اليابان إلى تعادل أو فوز، ما يضمن تأهلها إلى الدور المقبل، في حين وبنفس الوقت، يخوض المنتخبين الألماني والكوستاريكي مباراة حاسمة، لتحديد الفريقين اللذان سيتأهلان من المجموعة الخامسة.

وخسرت ألمانيا مباراة مفاجأة من المنتخب الياباني بنتيجة 2-1، بينما تعادل في الدقائق الأخيرة مع المنتخب الإسباني، بنتيجة 2-1، وفازت كوستاريكا على اليابان بنتيجة 1-0، كما فازت إسبانيا على كوستاريكا بنتيجة 7-0.

مباشر مباراة إسبانيا واليابان

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وتأهل حتى اللحظة 12 منتخبًا إلى دور الـ16، وغدا الجمعة ينتهي دور المجموعات، ليبدأ يوم السبت الدور المقبل بمشاركة 16 دولة تمكنت من تجاوز دور الـمجموعات.

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يخوض المنتخب الإسباني مباراته الحاسمة أمام منتخب اليابان ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وليضمن التأهل فإن المنتخب الإسباني بحاجة إلى تعادل على الأقل، أو الفوز، بينما اليابان أيضًا بحاجة إلى فوز لتتمكن من التأهل إلى الدور المقبل.

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بث مباشر مباراة إسبانيا واليابان كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الإسباني مباراة مهمة امام اليابان بهدف التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم، حيث يقدم المنتخب الإسباني أداءً مميزًا في البطولة.

وتسعى إسبانيا لتجاوز اليابان، من أجل التأهل، بينما تقاتل ألمانيا في نفس التوقيت امام كوستاريكا من أجل التأهل، حيث إن المكنة الألمانية تتذيل المجموعة برصيد 1 نقطة فقط، بينما يوجد في رصيد إسبانيا 4 نقاط، وكوستاريكا 3 نقاط، واليابان 3 نقاط).