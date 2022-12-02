مغادرة 3201 مسافراً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت "هيئة المعابر" في إحصائية نشرتها، أن 3201 مسافراً غادروا معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي ( 27 نوفمبر/تشرين ثاني – 1 ديسمبر/ كانون أول).

ووفقاً للإحصائية المعلنة، فقد شهد المعبر الأسبوع الماضي وصول 2947 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 100 مسافراً.

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي أيضاً، شهد مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين وعددهم 1275 مسافراً، ووصول الفوج الأول وعددهم 600 مسافر.

وأفادت "الهيئة" أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.