رضوان: غزة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالضفة والقدس

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن قطاع غزة لن يسمح للاحتلال بالاستفراد بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



وأضاف رضوان خلال وقفة جماهيرية بغزة إسنادا للضفة الغربية والقدس، "نقول لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل نحن شعب وهم واحد".



وتوجه بالتحية للمقاومة في الضفة والمرابطين في المسجد الأٌقصى، داعيا لشد الرجال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني.



وحذر رضوان الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى، ومن تنفيذ المخططات الاستيطانية في القدس.



ودعا أهالي الضفة والقدس لمواجهة المخططات الاستيطانية، مردفا "لن يفلح الاحتلال بتغير الوقائع على الأرض في القدس والمسجد الأقصى".

وتابع "سنواجه الاحتلال بكل ما اوتينا من قوة دفاعا عن القدس والأقصى ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكابه أي حماقة بحق الأقصى".



وأكد القيادي في حماس أن المقاومة على جهوزية كاملة للدفاع عن الأقصى وأبناء شعبنا بالضفة.



وتوجه في ختام كلمته بالتحية لكل أحرار العالم الذين يتضامنون معنا في كأس العالم بقطر.