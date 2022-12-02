مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، تفصلنا أقل من ساعة على لقاء عملاق كرة القدم البرازيل ضد الكاميرون، حيث يلتقي المنتخبان في قمة كروية هي الثالثة لهذا اليوم، وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، منتخب البرازيل يتصدر المجموعة السابعة، 6 نقاط، وقد تأهل فعلياً لدور الـ16، بينما يسعى منتخب الكاميرون الفوز بالمباراة على أمل التأهل لدور الـ16 ،ويمتلك منتخب الكاميرون نقطة واحدة.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت

وتأتي مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم، في التاسعة مساء بتوقيت فلسطين ومصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022

بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات المونديال في المنطقة العربية .

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تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، فريد

في الهجوم: رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور

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تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: نوهو تولو، كولينز فاي ، نيكولاس نكولو، جان شارل كستيليتو.

خط الوسط: جان أونانا، مارتين هونجدا، صامويل جويت .

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي ، تشوبو موتينج ، فينسنت أبو بكر.

🟨 #يحدث_الآن | تغطية خاصة لليوم الـ13 من كأس العالم FIFA قطر 2022



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