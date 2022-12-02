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مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022
مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022
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فلسطين- الرسالة سبورت

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، تفصلنا أقل من ساعة على لقاء عملاق كرة القدم البرازيل ضد الكاميرون، حيث يلتقي المنتخبان في قمة كروية هي الثالثة لهذا اليوم، وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت في كأس العالم مونديال قطر 2022، منتخب البرازيل يتصدر المجموعة السابعة، 6 نقاط، وقد تأهل فعلياً لدور الـ16، بينما يسعى منتخب الكاميرون الفوز بالمباراة على أمل التأهل لدور الـ16 ،ويمتلك منتخب الكاميرون نقطة واحدة.

مجاني بث مباشر الأن مشاهدة مباراة البرازيل ضد الكاميرون بي ان سبورت

وتأتي مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم، في التاسعة مساء بتوقيت فلسطين ومصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022

بي إن سبورتس الناقل الحصري لمنافسات المونديال في المنطقة العربية .

 

ويُمكن مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون، بث مباشر لحظة بلحظة عبر البث المباشر بجودة عالية ودون تقطيع في موقع الرسالة سبورت من هنــــــــــــــا

تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، فريد

في الهجوم: رافينيا، ريتشارليسون، فينيسيوس جونيور

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تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: إيباسي

خط الدفاع: نوهو تولو، كولينز فاي ، نيكولاس نكولو، جان شارل كستيليتو.

خط الوسط: جان أونانا، مارتين هونجدا، صامويل جويت .

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي ، تشوبو موتينج ، فينسنت أبو بكر.

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة

القمر: نايل سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 11054- 12604

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

– 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

– تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة: 12379

– معدل الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

– 30.5 درجة شرق

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على سهيل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272857

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