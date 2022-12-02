إصابة 3 مستوطنين في 27 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أصيب خلالها عدد من المستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 27 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها ثلاث عمليات إطلاق نار، وتحطيم مركبات مستوطنين، أصيب خلالها ثلاثة مستوطنين.

وأصيب ثلاثة مستوطنين خلال عمليات إلقاء حجارة وتحطيم مركباتهم على طريق مستوطنة "غوش عتصيون" الخليل، وقرب بلدة تقوع في بيت لحم، وبلدة عزون في قلقيلية.

واشتبك المقاومون عدة مرات وألقوا عبوات ناسفة على قوات الاحتلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس، وأطلقوا النار صوب حافلة للمستوطنين في مستوطنة عوفرا برام الله، واستهدفوا قوات الاحتلال على حاجز دوتان في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لـ3 اعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق، وحطموا مركبات المستوطنين، ورشقوا قوات الاحتلال ومستوطنيه بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

واندلعت مواجهات في 16 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وفي الفترة الممتدة من 25-11-2022 حتى 1-12-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استشهاد 8 مواطنين، ومقتل مستوطن متأُراً بإصابته في عملية التفجير بالقدس، فيما أصيب 13 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 226 عملاً مقاوماً بينها عملية دهس في رام الله، و15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 83 عملية إلقاء حجارة، و12 صد لاعتداءات المستوطنين، و73 نقطة مواجهة، و22 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.