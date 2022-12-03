مباشر| مؤتمر (التحوّلات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية)

ينظّم مركز مسارات، يومي السبت والأحد (3 و4 كانون الأول/ ديسمبر 2022) مؤتمره السنوي الحادي عشر، رؤى إستراتيجية: فلسطين 2022، تحت عنوان "التحوّلات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية".

وتعقد جلسات المؤتمر وجاهيًا في قاعتي جمعية الهلال الأحمر بالبيرة وسيدار في غزة، وعبر تطبيق زووم، بمشاركة أكثر من 40 متحدثًا ورئيس جلسة، من السياسيين والأكاديميين والباحثين والمفكرين، من الجنسين، من مختلف التجمعات الفلسطينية.

وينطلق المؤتمر من تحليل مؤشرات الوضع الراهن في العام 2022، على المستويات المحلية والإسرائيلية والإقليمية والدولية، وتأثيراتها في الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ليقدم رؤى استشرافية لسيروراتها خلال العام 2023، وما تنطوي عليه من تحديات وفرص، وتقديم توصيات سياساتية للمعنيين بعملية صناعة القرار على المستوى الفلسطيني.